Fernando y los méritos para jugar la Champions

Parece que se van a poder jugar los 11 partidos de liga que quedan, pero aún no hay nada oficial. Siempre está ahí la posibilidad de que la pandemia no lo permita. En caso de que no se juegue más, lo más probable es que cuente la clasificación actual aunque existen otras teorías. El sevillista Fernando Reges lo tiene claro. En una entrevista concedida a Marca asegura que "si miramos la Liga, todos hemos jugado 27 partidos y si estamos arriba es porque hemos ganado mucho; y no es un regalo".

El brasileño espera que se pueda jugar lo que queda y si no se puede, que el Sevilla juegue el año que viene la Champions. "Que no se pueda acabar la competición puede ser injusto, pero nadie esperaba esto. Si quedan once partidos, jugar sería lo mejor para todos y sería más justo, pero si no podemos, tenemos que pensar en la salud y no sería una injusticia porque todos pasamos por lo mismo. Si no se puede terminar, no se termina", afirmó. Si las autoridades sanitarias permiten finalmente disputar los partidos que quedan, el primero sería nada menos que un derbi, aunque a puerta cerrada. Fernando explica que "jugué una vez sin público pero tenía 17 años. Parecía un entrenamiento porque no tienes la misma situación que en un partido, con la afición empujando. Será un derbi que no será como otros, pero si hay que jugarlo, se juega". En la entrevista, lanza un mensaje a sus aficionados, deseando que "que todo esto pase lo más rápido posible. Todos tenemos ansiedad porque queremos volver a jugar, queremos disfrutar de esta ciudad y recuperar la seguridad para estar todos juntos".

El mediocentro sevillista sigue con la recuperación de su lesión muscular. Admite que la rehabilitación no va como esperaba, al tener que hacerla en casa y sin ayuda. "Es más complicado recuperarte en casa porque no tienes todas las cosas que necesitas. No tienes balón, un campo y no tienes fisioterapia, las máquinas que necesitas y es un poco más difícil pero no mucho más. No estoy al 100% porque no entreno con el equipo, necesitamos entrenar juntos para estar todos listos para seguir la temporada, pero estoy muy bien. Hablo mucho con el míster de mi recuperación", declaró.