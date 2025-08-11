Fajardo confirma que el Betis no fichará para suplir a Isco

El director deportivo del Betis, Manu Fajardo, ha asegurado este lunes que "la desgraciada lesión de Isco", que el sábado se rompió el peroné en Málaga y estará unos tres meses de baja, "no va a cambiar la hoja de ruta" del club verdiblanco esta pretemporada, en la que "queda muchísimo mercado por delante". Fajardo ha declarado, tras la presentación del centrocampista colombiano Nelson Deossa, que el Betis está "más vivo que nunca, siempre dentro de los parámetros económicos" en los que debe moverse, y ha considerado que jugadores como "Lo Celso o Riquelme pueden actuar de 10" para paliar la ausencia del malagueño.

"Nos toca levantarnos porque nuestro capitán ha caído, pero tenemos jugadores para suplir su perfil. Si Lo Celso no estuviera aquí, se anhelaría su vuelta, sería un clamor popular que volviese. Entre todos juntos vamos a suplir esa baja, aunque la lesión de un jugador clave siempre hace daño", añadió el técnico sevillano.

Manu Fajardo insistió en repescar al extremo brasileño Antony dos Santos, algo que es "la voluntad de ambas partes" y argumentó que "cada día que pasa" sin que el jugador del Manchester United haya encontrado acomodo "permite soñar con que esté aquí, pero solo en los números proyectados, porque lo económico es muy relevante. Hay que pensar en grande pero con los pies en el suelo y sin hacer locuras".

En las tres semanas que quedan de mercado, Fajardo desea "terminar de conformar el plantel con un atacante para el perfil derecho" pero también anunció "la venta de algunos jugadores", en concreto la de Borja Iglesias al Celta, "que está muy cercana", y la del defensor senegalés Nobel Mendy, "por quien existen ofertas de dos grandes clubes".

El director deportivo afirmó que "de esos movimientos dependerá incorporar un centrocampista de contención o un delantero" y recordó que, en el primero de los casos, "hay un jugador llamado Marc Roca que estará muy pronto dentro del terreno de juego" tras superar varias lesiones "y Altimira también aportar".

El presidente del Betis, Ángel Haro, por su parte, refrendó la postura de su director deportivo al apostillar que "esto no va de hacer más esfuerzos", pues el club "agota siempre el límite salarial que impone de LaLiga", y añadió que todo debe "tener encaje económico" a pesar de que incurrirá este verano "seguramente, en el gasto mayor de la historia".