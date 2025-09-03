Fabio Cardoso: "Cuando salió lo del Sevilla me olvidé del resto"

En cuanto a sus virtudes, señaló que "tácticamente consigo leer bien el juego, no solo el mío, sino el del equipo. Me gusta ser un líder y luchar por todos, porque si todos estamos bien, es más fácil. Los mejores equipos del mundo son los que cometen menos errores y se juntan para que no se noten esos fallos. Pero seguro que también debo mejorar porque estoy en el mejor sitio para hacerlo". Y ha contado que está perfectamente a nivel físico y en gran momento de su carrera. "Llego en el momento ideal. Pienso que bien físicamente, aunque trabajé aparte durante un mes, pero creo que el parón vendrá bien también ganar forma y mostrarme al mejor nivel. Me siento bien físicamente, tengo experiencia de muchos años y voy a trabajar para aprovechar la oportunidad", declaró.

Cardoso ha explicado que tiene "mentalidad ganadora y por eso pienso que vamos a celebrar muchos éxitos. Voy a trabajar mucho para intentar adaptarme porque son ideas diferentes al lugar de donde vengo. Intentaré aportar lo mejor para que todos tengamos éxito". Sobre su nuevo entrenador, Matías Almeyda, el futbolista portugués comentó que "no conocía mucho al míster, pero me ha recibido muy bien y fue muy claro conmigo en la charla a la hora de hablar también de poder conseguir nuestros objetivos. La historia y el club hablan ya de por sí. Voy a intentar ser uno más para ayudar y, si todo encaja bien, ser parte de la historia del Sevilla FC. Sé que ha habido portugueses que han triunfado aquí y quiero ser el próximo".

El nuevo central sevillista está deseando pisar el Sánchez-Pizjuán: "Tengo muchas ganas de empezar y de sentir el calor del público, el ambiente. Agradecer el cariño que me dan, soy uno más para ayudar y todos juntos vamos a conseguir muchas cosas buenas".