ESPAÑA-TURQUÍA EN LA CARTUJA

Fabián apuesta por renovar a Pellegrini

El centrocampista del PSG y de la selección española, Fabián Ruiz, ha abogado este lunes - en la previa del partido que medirá a España y Turquía en La Cartuja - por una ampliación de contrato de Manuel Pellegrini en el Betis. El palaciego ha admitido también que le gustaría volver en un futuro a Heliópolis.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Fabián Ruiz, en sala de prensa.
Fabián Ruiz, en sala de prensa. | Agencia EFE

“Soy aficionado, soy socio y me alegro de todo lo bueno que le pase. Llevamos varias temporadas muy buenas, entrando en Europa, teniendo grandísimos jugadores con muchísima calidad, haciendo un fútbol bonito y bueno. Creo que esa parte también es mérito de Manuel Pellegrini, que lleva muchos años en este club, en el Betis. Nos ha dado muchísima alegrías a todos los béticos. No depende de mí si continúa o no, pero esperemos que sí, porque creo que es un entrenador muy bueno que lo está haciendo muy bien”, ha señalado Fabián.

Respecto a un posible regreso al Betis en un futuro, el internacional de Los Palacios y Villafranca no tiene dudas. "No me escondo, soy bético y me gustaría poder volver algún día y acabar mi carrera en mi equipo. El Betis lleva varias temporadas muy buenas, entrando en Europa y con grandísimos jugadores con muchísima calidad. Es muy bonito jugar siempre en casa", reiteró.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer