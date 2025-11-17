Fabián apuesta por renovar a Pellegrini

“Soy aficionado, soy socio y me alegro de todo lo bueno que le pase. Llevamos varias temporadas muy buenas, entrando en Europa, teniendo grandísimos jugadores con muchísima calidad, haciendo un fútbol bonito y bueno. Creo que esa parte también es mérito de Manuel Pellegrini, que lleva muchos años en este club, en el Betis. Nos ha dado muchísima alegrías a todos los béticos. No depende de mí si continúa o no, pero esperemos que sí, porque creo que es un entrenador muy bueno que lo está haciendo muy bien”, ha señalado Fabián.
Respecto a un posible regreso al Betis en un futuro, el internacional de Los Palacios y Villafranca no tiene dudas. "No me escondo, soy bético y me gustaría poder volver algún día y acabar mi carrera en mi equipo. El Betis lleva varias temporadas muy buenas, entrando en Europa y con grandísimos jugadores con muchísima calidad. Es muy bonito jugar siempre en casa", reiteró.