Estreno continental ante un bicampeón de Europa

Emprenden los del chileno Manuel Pellegrini una nueva andadura europea tras la final de la Conference League de la pasada temporada perdida ante el Chelsea inglés y lo hacen ante un histórico renacido del fútbol europeo, un doble campeón continental (1979 y 1980) que no vive sus mejores horas en la Premier League.

El técnico greco-australiano Ange Postecoglou, campeón de la Liga Europa la pasada campaña con el Tottenham Hotspurs, sustituyó a principios de este mes en el banquillo al portugués Nuno Espírito Santo y no ha logrado aún enderezar la nave de los 'Reds', que tienen en el duelo ante el Betis una piedra de toque de nivel tras encadenar tres derrotas consecutivas en la Premier.

El Betis llega al partido tras su importante victoria de la pasada jornada ante la Real Sociedad (3-1), con una imagen de equipo en alza con la inclusión de nuevas caras como el holandés Sofyan Amrabat o la recuperación para la causa de los de Pellegrini del marroquí Ez Abbe.

No obstante, el técnico de Santiago introducirá, como suele, rotaciones en su once para comenzar la dinámica de jugar partidos cada tres días, como suelen decir, ya que el próximo domingo recibirán a Osasuna, lo que hará que, en principio, los cambios puedan empezar por la portería con Álvaro Valles en lugar de Pau López.

Cuenta Pellegrini con las bajas por lesiones musculares de dos de sus centrales, Diego Llorente y Marc Bartra, lo que hará que el eje de la defensa sea el formado por el argentino Valentín Gómez y el brasileño Natan de Souza, mientras que la ausencia por fiebre de Héctor Bellerín hará que el lateral diestro salga del canterano Ángel Ortiz o Aitor Ruibal.

El mediocentro podría ser, bien para Amrabat en solitario, o en caso de rotación, para la pareja formada por Sergi Altimira y Pablo Fornals, mientras que el eje de la mediapunta lo ocuparía el argentino Giovani Lo Celso; las bandas para el brasileño Antony Dos Santos y Rodrigo Riquelme; y el '9', para el congoleño Cédrick Bakambu.

En todo caso, el Betis afronta el duelo con aspiraciones para ir acumulando puntos en el zurrón en el objetivo declarado por Pellegrini de pasar la fase de grupos para empezar a aspirar a llegar lejos e ir escalando peldaños en la segunda competición europea tras la final de la tercera jugada la pasada campaña. en Breslavia (Polonia).

Por su parte, el Nottingham Forest regresa a competiciones europeas tras casi tres décadas de ausencia y lo hace en un momento delicado y lleno de dudas en el que la llegada de Ange Postecoglou al banquillo, que en principio debía ser un impulso tras la abrupta salida de Nuno Espírito Santo, no ha tenido el efecto esperado.

Los resultados hablan por sí solos con una derrota en su debut ante el Arsenal, eliminación en la Carabao Cup frente al Swansea City de segunda división y un empate contra el Burnley, sin todavía conocer la victoria.

El contraste con la temporada pasada es evidente ya que con Nuno Espírito Santo, el equipo completó uno de sus mejores cursos de la era moderna, alcanzando la séptima plaza de la Premier League y logrando el ansiado regreso a competiciones europeas tras más de tres décadas de ausencia.

En la Premier, los 'Tricky Trees' suman apenas cinco puntos de quince posibles, ocupando la decimocuarta posición, demasiado cerca de la zona baja para un club que aspiraba a asentarse en la parte alta de la tabla.

La visita al Betis servirá como termómetro para medir el verdadero nivel de un proyecto, liderado por Evangelos Marinakis, magnate naviero griego también dueño del Olympiacos, que ha invertido más de 230 millones en fichajes este verano con las llegadas de Oleksandr Zinchenko, Douglas Luiz, Omari Hutchinson y Dan Ndoy entre otros.

Alineaciones probables:

- Betis: Valles; Aitor Ruibal, Valentín Gómez, Natan, Ricardo Rodríguez; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Rodrigo Riquelme; y Bakambu.

- Nottingham Forest: Sels; Williams, Milenkovic, Morato, Savona; Douglas Luiz, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson Odoi; y Wood.

Árbitro: Sascha Stegemann (Alemania).

Estadio: La Cartuja.

Horario: 21.00.