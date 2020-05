Escudero, sobre su marcha al Getafe: "El Sevilla es mi casa"

Hace unos días contábamos en Más de Uno Sevilla que el Getafe tiene mucho interés en repatriar a Sergio Escudero y que estaban en conversaciones, pero el jugador vallisoletano no ha querido dar muchos detalles. De hecho asegura no saber nada del tema. En una entrevista concedida a LaLiga, el lateral sevillista afirma que está "muy contento en el Sevilla", aunque solo ha disputado 414 minutos en el campeonato liguero. Ademá,s dispuso de 265 minutos en la Copa del Rey y 630 en la Europa League.

Escudero, preguntado por los rumores que le sitúan de nuevo en el Getafe, equipo en el que militó dos temporadas, explicó que "eso son cosas que salen. Yo no sé nada y estoy centrado en el Sevilla. Llevo cinco años, me queda otro aquí y el Sevilla es mi casa. Estoy muy contento y no puedo decir nada más".

El defensor sevillista solo tiene en mente ahora mismo el regreso de LaLiga y ese emocionante primer partido ante el Betis. "Estamos enfocados en ese partido que es precioso, es un partido diferente, especial, tenemos muchas ganas de iniciar la temporada de esa manera. El derbi es un partido de alta tensión, de sentimientos, es difícil explicarlo", declaró. En estos 11 partidos, "la intención es seguir en puestos Champions", pero para ello deberán prepararse bien. Y Escudero destaca que "la diferencia la marcará el estado mental".