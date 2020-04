Diego Carlos, sobre una reducción de sueldo: "Escucharemos al club"

Con la situación que estamos viviendo, de paralisis casi total en el país, muchos clubes de fútbol han impuesto un ERTE, otros han reducido el sueldo a sus trabajadores y algunos, ambas cosas. De momento el Sevilla no ha anunciado ni expedientes de regulación de empleo ni recortes en los salarios, pero incluso LaLiga ha emitido un comunicado en el que pide a los clubes que se acojan a un ERTE. "Se insta a los Clubes/SAD afiliados a iniciar ERTE’s de reducción de jornada por causa de fuerza mayor habilitados por el Gobierno como mecanismo excepcional para evitar y paliar el impacto negativo que el COVID-19 en el fútbol", explicó en un comunicado el organismo tras su reunión.

Uno de los integrantes de la plantilla sevillista, Diego Carlos, comentaba en muchodeporte.com acerca de una posible reducción de sueldo que "he hablado con otros jugadores sobre eso, pero es una situación muy complicada. Yo no puedo interferir en nada, porque yo soy aquí un jugador nuevo, pero esto es algo que está sacudiendo el mundo.Sólo me queda esperar y desear que pase pronto. Estamos todos preparados para sentarnos con el club y escucharlos. Que hablen conmigo, que yo escucharé todas las situaciones. Entendemos la situación y sabemos que esto es muy difícil. Estamos preparados para escuchar, para sentarnos con el Sevilla y tomar la mejor decisión", aseguró el central brasileño. "Sobre la posibilidad de que se pueda jugar lo que resta de liga y Europa League, afirmó que “es difícil terminarlas, aunque espero que el virus pase rápido y podamos hacerlo".