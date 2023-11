Diego Alonso: "Vi rendimientos que me gustaron"

El técnico uruguayo destacó que "lo primero era pasar de ronda, lo segundo era poder ver el desarrollo de los futbolistas. Hay puntos altos de algunos rendimientos y eso nos satisface, nos pone contentos verlos así. A seguir trabajando y seguirán teniendo oportunidades. Ha habido un gran trabajo general, el campo no ayudó a que se desarrollara mejor, pero los jugadores se esforzaron y dignificaron el partido, a la Copa, a nuestros aficionados... Pusieron muchas ganas, pasamos de ronda y vi algunos rendimientos que me gustaron". Era importantísimo que este Sevilla de Alonso consiguiera cuanto antes la primera victoria y por fin llegó. "¿Cuándo no hay que ganar? Siempre hay que ganar. Es importante que el equipo siga creciendo, se siga construyendo y sigamos buscando la victoria siempre. Con las ideas claras y tratando de ser positivos, ayudando a los jugadores a que cada día puedan jugar mejor”, declaró el míster. El conjunto sevillista tiene a partir de ahora el partido de Vigo ante el Celta, el viaje a Londres para jugar ante el Arsenal y el derbi contra el Real Betis antes del parón.