Diego Alonso quiere "valentía" ante el Real Madrid

El técnico uruguayo ha destacado que en esta "semana y media los jugadores se han entregado, nos han recibido muy bien y hemos intentado inculcar la idea que traemos". Cuando han ido llegando los internacionales, el cuerpo técnico ha tratado de trasladar rápido el estilo que pretenden desplegar. Alonso ha subrayado que espera que ante el Real Madrid "podamos ver ya muchas cosas, pero si tengo que imponer una sola diría que la valentía, ser un equipo valiente. No quiero decir que antes no lo fuera, pero me gustaría que no hubiera miedo de jugar, de defender con valentía y hacia delante, y ponerse el mono de trabajo si hace falta, pero siendo proactivos y con propuesta, más que respuesta, tanto en ataque como en defensa".

Varias preguntas han ido dirigidas hacia el comportamiento del exmadridista Sergio Ramos. "Para nosotros es un jugador muy importante, yo no puedo hablar de lo anterior sino de lo que hemos vivido nosotros. Es un jugador importante, que lo hemos visto especialmente bien como al resto, implicado y con ganas de trabajar. Luego la elección no la diré aquí y son los jugadores los que lo tienen que saber. Estoy muy a gusto con los futbolistas y también por la labor de los veteranos para facilitar nuestro trabajo. Lo he visto motivado siempre. Es un competidor y cuando uno tiene un jugador como Ramos sabe que lo que le mueve es competir. Nos hemos encontrado con un chico humilde, de aquí, que sabe que lo importante es el Sevilla y eso me da tranquilidad".

Por otro lado, el Real Madrid, a través de su televisión oficial, ha querido resaltar presuntos errores pasados del árbitro del partido, Ricardo de Burgos Bengoechea. Diego Alonso, preguntado por ello, ha señalado que "no me siento capacitado ni me parece ético que un entrenador cuestione lo que hace el otro equipo. No me corresponde. Los dos equipos tenemos que ayudar al árbitro. Hay que intentar hacer nuestro partido y ayudar al árbitro. Esa es la tarea del profesional".