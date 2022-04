¿Se desinfla el Sevilla?

No es menos cierto que el Sevilla sólo ha caido en 3 ocasiones en esta temporada liguera, pero no gana tanto como otros años. Ha cosechado 12 empates con lo cual el porcentaje de victorias es el peor de los últimos 6 años. Entre Liga, Copa, Champions y Europa League ha jugado 44 partidos y solo ha ganado 20: un 45%.

Y después están los curiosos y significativos números que arrojan las visitas del Sevilla a los estadios de los tres grandes de la liga española. En los últimos 39 partidos jugados en el Camp Nou, Bernabeu y Metropolitano-Calderón, cero victorias. Sí, las estadísticas no engañan. Pasan los años y el Sevilla no consigue subirse a ese carro de los clubes destacados porque no gana en esos feudos. Ninguna victoria en 39 partidos. Sólo 9 puntos sumados de 117 posibles. Y a partir de aquí, lo dicho. Vaso medio lleno, vaso medio vacío..