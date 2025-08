Deossa: "Mi sueño es ir a Europa, no voy a desaprovechar la oportunidad"

Cuestionado por si ya estaba todo hecho para su traspaso al Real Betis, explicó que "no me corresponde a mí decirlo". Deossa admitió que "he hablado con Sergio Canales, Sergio Ramos, Oliver Torres y Lucas Ocampos. Me dieron muy buenos consejos y los voy a aplicar". Para que los seguidores de Monterrey entiendan su marcha de Rayados, puso un ejemplo muy gráfico: "Mi sueño es ir a Europa.. Es algo que se contesta por si solo. Es como si a usted (el periodista) le llaman de ESPN o Fox Sport y les dicen que los quieren contratar, que si se van. ¿Ustedes no se irían? Ahí está la respuesta".

No quiso referirse explícitamente al Betis, pero preguntado por la inminente operación que le llevará al Villamarín, afirmó que "no quiero dejar pasar ese tren". Nelson Deossa debe viajar pronto a Sevilla para pasar el reconocimiento médico con el club heliopolitano y firmar por 5 temporadas. El Real Betis pagará unos 11,5 millones de euros y en el contrato se especificarán unas cláusulas que obligarían a pagar a Rayados hasta 1,7 millones más, en función de objetivos personales y de equipo.