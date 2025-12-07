Defendiendo así, ni metiendo tres

Llegaba el Betis en una gran forma pero que tuvo que sucumbir ante la calidad del rival, en el que destacaron los tres goles que logró Ferran Torres en la primera mitad. Antony dos Santos abrió el marcador pero no tardó el equipo culé en reaccionar para irse al descanso con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji. Ya en la segunda parte, al cuarto de hora, Lamine Yamal marcó de penalti el 1-5 y después el Betis maquilló el resultado con dos tantos en la recta final, uno de Diego Llorente y otro del colombiano Cucho Hernández, también de penalti.

Hubo ausencias significativas en ambas convocatorias, ya que el chileno Manuel Pellegrini no podía contar con el mediapunta Isco Alarcón, el lateral derecho Héctor Bellerín ni el centrocampista marroquí Sofyan Amrabat, aunque recuperaba al también mediapunta argentino Giovani Lo Celso y al extremo brasileño Antony dos Santos, éste tras sanción.

Los de Flick afrontaron el partido con la baja del mediapunta Dani Olmo, que se lesionó ante el Atlético de Madrid y se unió a la del central uruguayo Ronald Araujo, por una cuestión de salud mental, además de las del portero alemán Marc Andre ter Stegen y del centrocampista Pablo Páez 'Gavi', pero recuperó a Fermín López y al neerlandés Frenkie de Jong, ausente frente a los colchoneros.

Con esos condicionantes, fue el equipo local el que no quiso esperar para ser el que tuviera el poder del balón y empezar a mirar hacia la meta que defendió Joan García y así a los seis minutos el marroquí Ez Abde entró bien por la izquierda en una jugada que culminó en gol Antony en posición correcta al estar habitado por Jules Koundé.

El central francés de Barça palió su relajación muy poco después al cederle el balón dentro del área chica a Ferran Torres, quien estuvo atento para meter el pie y lograr el empate en un partido que empezó eléctrico y más cuando minutos mas tarde del 1-1, en el trece, el delantero valenciano vio puerta otra vez, en esta ocasión de volea a pase de Roony Bardghji.

El sueco, una de las novedades de Flick en su equipo inicial, se reivindicó en esa titularidad para lograr el tercero de los suyos a la media hora y dejar el partido muy del lado de los visitantes, que antes del descanso lograron el cuarto, otra vez en la botas de Ferran, aunque en esta ocasión con la desafortunada intervención para sus intereses de Marc Bartra, quien desvió el balón y despistó al portero Álvaro Valles.

En la segunda parte el Barcelona salió a no arriesgar en su área, a que el Betis fuera al ataque al no tener mas remedio y que esos espacios libres que dejaba fuera aprovechados, con lo que en una de las contras de los azulgranas llegó un remate del inglés Marcus Rashford que rechazó Marca Bartra.

El árbitro extremeño José Hernández Maeso fue avisado de la posibilidad de que hubiera mano del central exbarcelonista y, tras dirigirse al monitor, señaló penalti para que Lamine Yamal lo transformara en el quinto de los suyos a la hora de juego.

De ahí hasta la conclusión muchos cambios en los dos equipos ya pensando en reservar a futbolistas y darle minutos a otros para afrontar los compromisos europeos de la próxima semana, aunque la formación verdiblanca maquilló el marcador dos goles que le dan algo de premio al trabajo efectuado.

- Ficha técnica:

3 - Betis: Álvaro Valles; Aitor Ruibal, Bartra (Diego Llorente, m.60), Natan (Junior Firpo, m.60) (Ricardo Rodríguez, m.89), Valentín Gómez; Altimira (Deossa, m.46), Marc Roca; Antony (Pablo García, m.75), Fornals, Abde; y Cucho Hernández.

5 - Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín (De Jong, m.63), Balde (Christensen, m.46); Eric García (Jofre, m.80), Pedri (Bernal, m.63); Lamine Yamal, Roony Bardghji (Fermín, m.67), Ferran Torres y Rashford.

Goles: 1-0, M.06: Antony. 1-1, M.11: Ferran Torres. 1-2, M.13 Ferran Torres. 1-3, M.31: Roony. 1-4, M.40: Ferran Torres. 1-5, M.59: Lamine Yamal, de penalti. 2-5, M.85: Diego Llorente. 3-5: Cucho Hernández, de penalti.

Arbitro: Francisco José Hernández Maeso (Comité Extremeño). Amonestó a los locales Altimira (m.20), Deossa (m.59), Aitor Ruibal (m.67) y Valentín Gómez (m.87) y a los visitantes Gerard Martín (m.48) y Kounde (m.89).

Incidencias: Partido de la decimoquinta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio La Cartuja ante 64.562 espectadores. Antes del encuentro, el presidente del Betis, Ángel Haro, entregó una camiseta por los 100 y 200 partidos de los jugadores Abde y Bartra, respectivamente. También se guardó un minuto de silencio en memoria del jugador Antonio Pallarés y los directivos José Antonio García Espejo y Raimundo Fernández.