La cuerda entre Betis y United por Antony se tensa

Fajardo se lanzó a por Antony dos Santos con una oferta de compra definitiva del talentoso futbolista de Sao Paulo. El United estaba a punto de aceptar 25 millones de euros con la condición de que si el Betis le vende en un futuro, la mitad de la plusvalía vaya a parar a los mancunianos. Pero en ese tramo final de la negociación, los diablos rojos sacaron a relucir una cantidad que adeudan al jugador, que ronda los seis millones de euros. Y pretenden que la pague el Real Betis o la perdone Antony.

La postura de los dirigentes béticos es clara: que se arreglen entre ellos. El brasileño, que ya se ha bajado el sueldo sensiblemente para poder jugar en el Betis, está en su derecho de cobrar esas cantidades. Y en ese punto, las horas pasan y las 23.59 del 1 de septiembre se acerca. Nadie se atreve a decir, y resulta lógico, si se habrá acuerdo y se cerrará la llegada del "iluminado". El mismo Pellegrini ha comentado este sábado que "no soy pesimista ni optimista. Creo que el club ha demostrado su intención de hacerlo, después hay que ver si se puede o no hacer. Sabemos lo importante que el año pasado fue Antony para nosotros. Así que ojalá esté con nosotros pero no podría dar opinión en este momento". Tic tac.