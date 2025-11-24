En Cornellá, sin Isaac y Carmona, pero con Agoumé y Alexis

Alexis Sánchez, Lucien Agoumé y Fabio Cardoso se han recuperado de sus lesiones y estarán a disposición del técnico argentino, aunque habrá que ver para cuantos minutos están. En lo negativo, Azpilicueta, Isaac Romero y Nianzou siguen en el dique seco y, además, se pierde el partido contra los pericos José Angel Carmona por sanción.

Almeyda está satisfecho del crecimiento del equipo y de la evolución de la plantilla sevillista en cuanto a la absorción de sus ideas, pero quiere un pasito más. "Tenemos una idea clara de cómo queremos plantear cada partido, la predisposición es de un vestuario muy bueno, compitiendo, contentos, libres... Desde nuestro lugar queremos aportarles lo que consideramos que es bueno. No hemos encontrado aún la línea media que buscamos para hacer la mayoría de los partidos iguales, pero sí veo más cosas positivas que negativas. Para nosotros todo lo que jugamos son finales. No pienso más allá que en la preparación del partido que me toca. No miro la tabla. Necesitamos hacer puntos, competir de buena manera y tener oportunidades de conseguir lo que buscamos", declaró.