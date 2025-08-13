Cordón: "En las tres primeras jornadas habrá jugadores no inscritos, pero no es una tragedia"

Cordón ha quitado importancia a la imposibilidad de inscribir a Alfon, Suazo, Vlachodimos, Vargas, Iheanacho, Álvaro Fernández y Akor Adams. Ha admitido que en las tres primeras jornadas habrá jugadores sin inscribir. "Que no lleguemos al domingo es algo normal. Le va a pasar a muchos equipos. A San Mamés iremos con lo que haga falta. Van a jugar 11 contra once y vamos a ver. También está la cantera. Lo de las inscripciones y los fichajes irán llegando pero tenemos una fuerza potente, que es el grupo. Estamos tranquilos y el entrenador está tranquilo. Él sabía, igual que yo, cómo se iban a dar las circunstancias. Habrá jugadores que no estarán inscritos, porque hay unas normas que hay que cumplir y necesitamos abrir hueco primero. Estamos convencidos de que finalmente estarán inscritos, tenemos hasta el día 1 para hacerlo. ¿Los jugadores que no van a poder jugar en estas jornadas? Hemos hablado con ellos y lo entienden", declaró.

El Sevilla necesita vender, ingresar dinero y liberar masa salarial. El máximo responsable de fútbol del club afirmó que "hay que vender activos del club, jugadores importantes a los que tenemos que intentar buscar soluciones que sean beneficiosas para sus familias y su futuro. Hay conversaciones abiertas. Estoy ilusionado con estas dos semanas que quedan de mercado. Nos esperan cosas bonitas".