¿Cómo será el Sevilla sin Koundé y Diego Carlos?

Bono no está preocupado. Destacaba en Marca que "Koundé y Diego Carlos tuvieron aquí su proceso hasta llegar a lo que han llegado y lo mismo harán los que lleguen. Tuvimos dos centrales que eran dos jugadorazos pero los que vengan y los que ya están darán la talla". Por su parte, Joan Jordán tiene claro, y así lo comentaba en ABC, que "han sido de las mejores parejas de centrales que ha tenido el Sevilla. Han dado un rendimiento increible. Pero los que vengan se harán fuertes igualmente. No debemos comparar, por ejemplo, a Marcao con Diego Carlos. Todos los jugadores son distintos. Es importante dejarles trabajar". El centrocampista catalán subrayó que ve muy bien a Marcao, que "está ya cogiendo ritmo y, aunque aún no lo conozco mucho, me han dicho que es muy fuerte, muy contundente y tiene buena salida de balón... y una zurda increible".