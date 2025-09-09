Comienza la demolición de la grada de Preferencia del Villamarín

Desde primera hora de la mañana, las máquinas han entrado en acción para demoler la parte baja de la grada. Ha comenzado también el derribo de la escalera exterior que daba acceso a la grada de Voladizo.

Está previsto que estos trabajos de demolición de la grada de preferencia se prolonguen durante al menos dos meses más. Es decir, hasta principios del mes de noviembre. Ya iniciado el 2026, está previsto que arranca las obras del nuevo estadio y, de momento, se mantienen los plazos: dos años de obras y que el Betis dispute sus partidos en La Cartuja en las temporadas 2025-2026 y 2026-2027.

La prensa ha tenido acceso esta mañana al inicio de los trabajos. Allí se han visto los primeros 'bocados' del 'Diplodocus'. Según el director general del área corporativa del Betis, Federico Martínez Feria, "Tenemos intención de que dure lo menos posible. En la fase 1 del proyecto, hasta ahora era todo diseño. Ya estamos en la fase de ejecución. Nos va a llevar los tres primeros meses del proyecto y al final de este trimestre tendremos ya la empresa constructora seleccionada, de manera que nos permita en los primeros meses de 2026 iniciar los trabajos de construcción".