Chimy y Sabaly apuntan a Balaídos

'Chimy' Ávila se ha perdido los últimos cinco partidos de Liga del Betis por lesión. No juega desde el 15 de diciembre, cuando disputó 34 minutos ante el Villarreal. El rosarino acumula ya varios entrenamientos sin problemas y estará en Balaídos. El argentino ha comentado que "me encuentro bien. Me he sentido cómodo y estoy con muchas ganas de volver. Para Vigo estoy".

Otro que reaparecerá será Youssouf Sabaly, recuperado de una lesión miofascial de grado moderado del músculo semimembranoso derecho. El senegalés ha vuelto antes de lo esperado, pues sólo se ha perdido los partidos ante Mallorca y Athletic. No obstante, ante el buen hacer del canterano Ángel Ortiz en estos partidos, lo normal es que Pellegrini siga confiando en el canterano para jugar de inicio en tierras gallegas.