Castro y sus socios niegan haber pactado la venta del 35% del Sevilla

Muchos sevillistas se apresuraban a buscar en Google el nombre de Iñaki Badiola, al ver que en algunos medios se aseguraba que iba a comprar el 35% de las acciones del Sevilla Fútbol Club. Lo que encontraban no les gustaba mucho. El que fuera presidente de la Real Sociedad no tiene buena fama por el norte e incluso estuvo condenado a 10 años y ocho meses de prision por diversos delitos de injurias y calumnias. La citada información aseguraba que el empresario vasco lo tenía todo acordado con los grandes accionistas sevillistas (a excepción de José María del Nido Benavente) para comprarles un gran paquete de más de 30.000 títulos e incluso se publicaban capturas de ciertos correos electrónicos. Pues a las pocas horas las familias Castro, Alés, Guijarro y Carrión lanzaban un comunicado en el que desmentían la noticia. Aseguran que ni han pactado la venta del Sevilla ni siquiera la han negociado. Badiola habría intentado contactar con ellos, enviando propuestas que no fueron ni siquiera respondidas.

En el texto desmienten que exista ese acuerdo y afirman que se suma "la manipulación a la falsedad, cuando, al no poder sostenerse de ninguna manera que habíamos vendido, han modificado la noticia a que habíamos "negociado", siendo igual de falsa, tanto una cosa como la otra. La aparente rectificación esconde, en realidad un claro sesgo de manipulación". Y a la hora de señalar a los posibles responsables del bulo apuntan, sin dar nombres, a Del Nido. "No se les escapa a las familias que la divulgación de este tipo de noticias falsas y manipuladas, forma parte de la campaña de desestabilización permanente a la que cierto grupo accionarial, bien relacionado con el Sr. Badiola, tiene sometido al Sevilla FC en los frentes institucional, social, deportivo y económico, con el claro propósito de causarle el mayor perjuicio posible", reza el comunicado.