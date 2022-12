Castro: "Es una pena que Del Nido esté vendiendo acciones a los americanos"

Una de las promesas de Del Nido en su particular campaña es la construcción de un neuvo Ramón Sánchez Pizjuán. Castro explica que "durante sus once años de mandato no hizo nada en el estadio. Ser demagogo y decir lo que la gente quiere escuchar es muy fácil. Yo no vendo humo. Lo realizado en el Ramón Sánchez-Pizjuán desde 2014 está ahí. Pronto podremos comunicar qué queremos hacer en el estadio". En la entrevista subrayaba, acerca del expresidente, que "su ciclo se ha acabado desde que tuvo que dejar la presidencia por las razones que todos sabemos. Lo debería asumir. El cisma que se puede abrir en el sevillismo si vuelve no es bueno para la entidad. Y él sólo se encarga de tratar a todos los demás como a enemigos".

En cuanto a lo deportivo, reconocía que "nuestra primera parte del campeonato no ha sido buena, pero estamos trabajando de la mano de nuestros técnicos para mejorar la plantilla en el mercado de invierno. Vamos a ser ambiciosos en este mercado, como ya lo fuimos en el anterior con la incorporación de Martial y Tecatito Corona. Trabajamos en salidas y llegadas, pero por estrategia de negociación no puedo dar más información. Tenemos una ficha libre y dentro de poco serán dos", afirmó, en clara alusión a la inminente marcha de Kasper Dolberg, cuya cesión desde el Niza va a romper el Sevilla.