Castro afea la conducta a Caparrós y Del Nido

Se calentó el prederbi. Loren dijo que el Betis estaba "por encima del Sevilla" y después llegaron las respuestas desde la parte sevillista, aunque no desde dentro del club. Del Nido aseguró que "la distancia entre Sevilla y Betis es sideral" a favor del conjunto de Nervión. Y Caparrós, además de mostrarse "de acuerdo con Del Nido" afirmó que "está bien empezar con un derbi porque eso significa empezar sumando". Y llegó el comandante Castro y mandó parar. Ya Monchi escribió este martes en Twitter que hay que echar la pelota al suelo y que "no es momento de azúcar". Y hoy el presidente, Pepe Castro, ha ondeado la bandera de la "prudencia" en contraposición a las declaraciones "altisonantes", porque "nos ha costado mucho que los derbis se vivan con tranquilidad".

No quiere declaraciones "altisonantes"

Castro explicó que las de Caparrós y Del Nido "son sus opiniones, que no comparto. Nosotros preferimos, desde el club, optar por la prudencia. En los derbis puede pasar de todo. Respetamos al rival, que tiene un buen equipo, y va a ser un partido díficil". El presidente, además, pidió a los aficionados sevillistas "que vean el partido en sus casas o donde quieran pero que no haya aglomeraciones fuera del estadio", por el problema sanitario que ello pueda generar. Se especula que en algunos de los 11 partidos de liga que quedan haya público en las gradas, con un aforo limitado y muy controlado, pero no será en el derbi del día 11, porque "es muy precipitado y serán los científicos los que digan cuando pueden volver los aficionados a los estadios. Ojalá sea pronto, pero ahora es mejor esperar".

Por último, el máximo responsable de la entidad nervionense habló acerca de la famosa comida en casa de Banega. "Respiré cuando supe que dieron negativo por coronavirus tras la comida. Cometieron un error y pidieron perdón. Ya veremos si les sancionamos o no. Lo bueno es que no recibirán ninguna sanción de LaLiga, porque ni siquiera estaba contemplado en el protocolo".