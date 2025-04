Carmona: "En la plantilla del Sevilla hay un talento increíble"

Preguntado por cómo preparó su equipo el derbi, Carmona señaló que "hasta el jueves no pudimos estar todos juntos. Fue una semana rara. Nos pusimos por delante, pero su segundo gol nos hizo mucho daño. En la segunda parte, no estuvimos a la altura del escudo que llevamos. No tuvimos la garra que hay que tener para jugar un partido así”.

Carmona también quiso romper una lanza por la calidad de la plantilla, a la vez que señaló directamente a la capacidad de reacción tras el 2-1. “Entreno con ellos todos los días y te digo que hay un talento increíble. Sí que es verdad que al final planteas los partidos de una forma y después no se da. Es verdad que no teníamos planteado un plan B en el momento que nos ponemos por debajo en el marcador, y eso nos costó”, explicó el defensa, lanzando - queriéndolo o no - un dardo envenenado hacia su entrenador. García Pimienta.

Consciente del momento que atraviesa el club, el jugador se mostró dolido por la situación clasificatoria y apeló al orgullo sevillista para revertirla. “Llevo desde chico siguiendo al Sevilla y siempre lo he visto ganar cosas. A mí personalmente me duele porque me gustaría estar arriba como años anteriores. Siempre que me preguntan, te miento si digo que mi objetivo no es clasificar para Europa. Pero llevamos años raros y en este no estamos teniendo regularidad”, afirmó.

Pese a todo, Carmona recuerda que aún queda margen de maniobra para cumplir los objetivos y apeló al compromiso del grupo. “Estamos a cuatro puntos, quedan nueve partidos y tenemos que dar lo mejor de nosotros porque lo tenemos muy cerca”, concluyó.