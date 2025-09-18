Carmona: "La oferta del Forest era muy buena, pero no quería irme tras dejar al equipo 17º"

Estaba todo pactado para que Carmona se fuera al Forest a cambio de 11 millones de euros, pero el jugador visueño rechazó la oferta, que para él era cuantiosa, lo que provocó una oleada de críticas en redes sociales. Los seguidores acusaban al defensa sevillista de frenar, con su decisión, una buena operación económica que arreglaría parte del problema económico del club. Ahora, se defiende en los micrófonos de Onda Cero Sevilla. "El Nottingham forest es un equipo que está haciendo bien las cosas, era jugar en la Premier y la oferta era muy buena en lo económico para mí y mi familia, pero yo sentía que no era el momento de salir. Llevo desde los 7 años luchando por estar en el primer equipo. No quería irme después de dejar al Sevilla decimoséptimo. Si me voy del club de mi vida, algo que no está en mis planes, que sea cuando las cosas hayan ido bien", declaró.

En cuanto a las críticas que recibió por parte de buena parte de la afición sevillista, afirmó que "yo entiendo que los aficionados miraban por el club y pensaran que yo podía dejar un dinero para la entidad, pero en mi pensamiento no estaba eso. Me dieron palos, pero después de estar aquí desde niño no voy a cambiar de pensamiento porque alguien me diga que tengo que salir. Y creo que tomé la decisión correcta". Y en ese momento, cuando las redes ardían en contra de José Ángel Carmona, apareció Almeyda diciendo que "si un jugador desea quedarse en el lugar que ama, el mensaje debe ser al revés". Palabras que ayudaron mucho al futbolista de El Viso del Alcor. "Seguir en el Sevilla fue en parte porque me gusta el entrenador, me gustan sus ideas y como trata al grupo. Yo le agradezco esas declaraciones porque fueron semanas duras para mí", contó en el programa Más de Uno Sevilla. Sobre su entrenador, destacó que "Almeyda es muy claro, va de frente, tiene buen tacto con los jugadores y conmigo se ha portado muy bien. En pretemporada no estuve bien en algunos partidos y se preocupó, habló conmigo, me dio confianza y me dio el empujón que necesitaba".

Además, Carmona quiso subrayar que quieren "olvidar estas últimas malas temporadas, porque lo pasado, pasado está. Estamos más unidos que nunca y estoy seguro de que haremos una buena temporada. Queremos volver a ser el Sevilla que fuimos. Mi sueño para esta temporada es mirar para arriba".