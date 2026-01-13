Carmona culpa a la prensa de las críticas de su afición

El defensa de El Viso, en lugar de hacer autocrítica, algo que se esperaba tras sumar sólo 4 puntos de los últimos 21 y llevar al equipo a tres puntos de la zona de descenso, culpó a la prensa. Preguntado por esos cánticos dijo: "No me parecen bien, pero es que comen mucho de lo que dice la prensa, es lo que quieren escuchar... un día te están matando, cuando la prensa quiere te ponen por el suelo, ganas un partido y somos los reyes... al final la gente que consume prensa está equivocada porque eso es veneno. Los aficionados cantan porque eso es lo que se vende desde la prensa".

Carmona destacó que "ningún jugador quiere perder un partido. Pongo la mano en el fuego por cada uno de los jugadores que estamos, de que somos profesionales, de que nos partimos la cara. Intentamos dar nuestro 100% y al final, no nos da. Nosotros no queremos perder y llevar tres partidos perdidos seguidos. La verdad que duele, nos duele a todos y hacemos todo lo que te he dicho, todas las semanas estamos mirando cómo podemos hacer las cosas bien y al final no se nos está dando, pero yo creo que el equipo se vació y así van a venir más cosas buenas que malas".