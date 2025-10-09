Carmona: "Almeyda ha contagiado a todo el mundo"

Aplaude que el míster "se preocupa por nosotros"

Hay jugadores en el Sevilla que no estaban a buen nivel y han mejorado muchísimo. La mayoría de los fichajes de este verano están aportando bastante. Pero hay un nombre en boca de todos como principal responsable de esta resurreción sevillista: Matías Almeyda. Los jugadores hablan maravillas del técnico argentino. Así lo ha hecho, también, José Ángel Carmona.

Sevilla |

El defensa del Sevilla José Carmona celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla
El defensa del Sevilla José Carmona celebra su gol contra el Barcelona, durante el partido de la jornada 8 de Laliga EA Sports, en el estadio Sánchez-Pizjuán en Sevilla | EFE/Raúl Caro

El lateral derecho del Sevilla José Ángel Carmona ha elogiado al técnico argentino Matías Almeyda, por cómo le ha dado la vuelta a la mentalidad y los ánimos del equipo, y afirmado que "traía una ilusión que ha contagiado a todo el mundo". El zaguero canterano ha reflexionado en los medios del club sobre la importancia del técnico de Azul en la metamorfosis de una entidad que vive horas de "felicidad", según dijo, tras la victoria de la pasada jornada ante el Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán (4-1). "Tenemos resaca de felicidad por el partido que conseguimos ganar, que era muy necesario para nosotros y para la afición. Pero el fútbol pasa muy rápido. Es verdad que hay parón y se hará más largo, pero el míster ya sabemos cómo es y está ya preparando el próximo partido", dijo el lateral del Viso del Alcor.

Comentó que, desde que llegó Matías Almeyda, "se involucró al máximo" porque "traía una ilusión que ha contagiado a todo el mundo: el vestuario estaba mal y no sabíamos a qué agarrarnos, pero nos dio ese empujón desde el primer día y me gustó su forma de ver el fútbol y de llevar el grupo", dijo. Abundó en la importancia de Almeyda en el despegue del Sevilla, en sexta posición con trece puntos, y aseveró que "lo más importante es la forma en la que ve el fútbol, lo ve como parte de la vida".

"No nos ve como muñecos. Se preocupa por nosotros y hace actividades para hacer grupo. Eso hace que todo el mundo esté enganchado, porque es muy difícil que los 28 estemos metidos. Januzaj tenía el tobillo morado el otro día y quería jugar. Siempre hay exigencia en los entrenamientos y eso luego se nota", consideró.

También elogió al punta chileno Alexis Sánchez y confesó que "nunca" piensa "que un jugador así venga a perder el tiempo porque esos jugadores están hechos de otra pasta", aunque le ha sorprendido "que es muy humilde y muy llano: te sientas a hablar con él y te ríes mucho", apuntó.

El canterano, en su tercer año en el primer equipo, agradeció la confianza del entrenador después de un inició de pretemporada que reconoció que no fue como él quería, aunque le dijo al entrenador "que podía dar mucho más" y él le dio "esa confianza" de decirle "lo bueno que tenía y consejos en el campo".

"Más allá de la felicidad, lo importante es la confianza. Ves las cosas de otra manera y piensas que a lo mejor no eras tan malo en las dos primeras jornadas. Ahora tampoco somos tan buenos. El míster nos pide que llevemos una línea regular y seguro que así serán más victorias que derrotas", apuntó Carmona.

