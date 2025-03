Caparrós pide una rectificación por parte del Betis

El exentrenador del Sevilla ha enfadado a los béticos con sus palabras en una entrevista concedida a ABC, afirmando que "cuando ven el autobús del Sevilla se rilan, se echan a temblar". Joaquín Caparrós ha asegurado que es el Sevilla el que tiene razón en este conflicto, que lo de la bandera no tiene importancia y que el Betis debería pedir disculpas por denunciar las famosas fotos. "Es bueno que haya buena relación entre clubes pero no el pasteleo que había últimamente. Ahora se ha dado una situación, que fue en el derbi de la primera vuelta, con unos chavales canteranos con la máxima inocencia, que se hicieron una foto y seguro que no vieron ni lo que había en la bandera. Y que a las 48 horas se ponga una denuncia… hombre, por favor. Eso merece una rectificación por parte de los dirigentes del Betis. No estuvo correcto. Y parece que el que tiene la culpa es el Sevilla. Insisto, unos hechos que son con la máxima inocencia, que podría haber pasado en el otro equipo. Imaginen que la foto se la hace todo el equipo. Todo el equipo sancionado ¿no? Por favor", declaró.

Preguntado si le habría molestado que hubiera sido al contrario, que jugadores del Betis sacaran una bandera con el escudo del Sevilla tachado, explicó que "en absoluto, son cosas normales". El utrerano no ve favorito al Betis, a pesar de los puntos y la última racha. "Para ellos este partido es como la final de la Copa del Mundo y ahí ya hemos empezado a ganar... eso te transmite que tienen un gran estado de ansiedad", comentó.