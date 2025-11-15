Dardito al Betis

Caparrós empieza a calentar el derbi

Quedan dos semanas y ya ha aparecido la primera guindilla prederbi. Y dentro del grupo de personas que podían protagonizar una pullita al eterno rival, cotizaba poco que Caparrós estaría en la pomada. Así ha sido. El utrerano, presidente de honor del Sevilla, preguntado por el derbi del día 30, ha lanzado un dardito al Betis.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Joaquín Caparrós
Joaquín Caparrós | sevillafc.es

Tras el Encuentro de Peñas Sevillistas, celebrado en Torrox, Joaquín Caparrós era preguntado por su Sevilla y por el partidazo del día 30 ante el Real Betis. Y ha tirado con munición de verdad. Nada de fogueo. "El sevillismo está muy vivo y es muy grande. Ahora hay otros equipos que llevan medio telediario un poquito mejor que nosotros, pero medio telediario nada más, y resulta que nosotros llevamos ciento y pico de años cada vez creciendo y ganando muchos títulos", señalaba Caparrós. "¿Se refiere al Betis?", le preguntaba el periodista. "Eso lo pones tú. Yo digo que hay equipos que llevan medio telediario y resulta que parece que han ganado todo. Para nosotros estos partidos son distintos, los afrontamos con un optimismo, creemos en nuestro entrenador, que está haciendo un magnífico trabajo con el director deportivo y, por lo tanto, lo afrontamos con optimismo. Hay un entrenador que sabe motivar a sus futbolistas, porque además él ya ha vivido en Sevilla lo que es un derbi, sabe lo que es esta ciudad, por lo tanto, mejor que él no va a haber nadie para motivarlos... Cuando salgan los futbolistas y giren según salgan a su izquierda y miren a los Biris y vean todo ese estadio con ese colorido y animando, ya la sangre roja sale, y al otro le tambalea lo que le tiene que tambalear. Los Biris son el alma, el corazón, la gasolina competitiva de nuestros futbolistas junto al resto del campo", afirmó. El derbi ha comenzado.

