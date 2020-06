Canales: "Llevamos tres meses pensando en el derbi"

Respecto a cómo afronta el Betis el derbi, Canales ha comentado que "estamos bien. Con muchas ganas. Llevamos tres meses pensando en este partido. El aficionado también está deseando que llegue. A través de las redes sociales nos está mostrando que ya tiene ganas. Ojalá que sirva para que la gente disfrute y pase un buen rato con un encuentro así".

Será el primer derbi sin público que se juegue en el Sánchez Pizjuán. “Sólo pensar en que vas a jugar un partido así, la motivación es grande. Sí que es verdad que la afición lo es todo. Jugamos con esa responsabilidad, que es grande en ese sentido. El fútbol sin público en el estadio es diferente, pero es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar y mirar hacia adelante", ha comentado el jugador verdiblanco sobre esta circunstancia.

Canales fue de los últimos en incorporarse a los entrenamientos por una neumonía común, pero ya entrena al cien por cien. "Me encuentro muy bien, no parece que haya estado parado tanto tiempo. Tengo muy buenas sensaciones. Cuando vaya apareciendo el cansancio, veremos si siguen esas buenas sensaciones. Es verdad que me reincorporé un poco más tarde. Estuve tranquilo, no podía pensar que era coronavirus lo que tenía porque no salí de casa. Los test dieron negativo y dijeron que no era coronavirus. El doctor dijo que tenía una neumonía común propia de la época. Ahora estoy en plena forma”, ha añadido el centrocampista bético.