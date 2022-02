Canales, a la espera del negativo, elogia a su equipo por el 1-2 en Vallecas

Canales ha comentado, en los medios oficiales del Betis, que "perderse un partido como el de ayer es durillo, pero así están las cosas. En lo que hay que pensar es en recuperarse y estar bien cuando vuelva". Si bien su retorno ante el Levante puede ser precipitado, el centrocampista verdiblanco espera poder viajar a San Petersburgo para medirse al Zenit el próximo jueves.

El futbolista santanderino elogió a sus compañeros por el resultado obtenido en Vallecas. “Jugamos contra un equipo muy bueno. En casa están haciendo cosas extraordinarias y sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. En Vallecas se vio un gran Betis”, manifestó.

En medio de la repercusión generada por los golazos de Borja Iglesias y William Carvalho, Canales también ha dado su opinión sobre los vistosos tantos que dan ventaja al Betis en la eliminatoria copera. “Me parece más difícil el de Borja, realmente. El de William me parece un golazo. Los dos tienen su dificultad. El de William no es solo el caño, sino pararse en la frontal de área y, con esa calma, encontrar esa solución. Pero en el de Borja utiliza las dos piernas, se va de dos rivales con movimiento muy rápidos y de fútbol sala y, prácticamente cayéndose al suelo mete el latigazo. Me parece como de mucha dificultad", concluyó en su análisis el jugador verdiblanco.