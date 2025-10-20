Unas tres semanas de baja

Cae Azpilicueta

Sólo había discurrido minuto y medio del Sevilla-Mallorca y Azpilicueta pidió el cambio. El defensa navarro sintió un dolor muscular y anunció que no podía continuar. El parte médico del club nervionense confirma que sufre una rotura.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

César Azpilicueta
César Azpilicueta | Agencias

César Azpilicueta sufre una lesión en los aductores del muslo izquierdo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. El ex del Atlético de Madrid estaba siendo titular indiscutible, tanto en defensa de 5 como de 4 hombres. Veremos a quién elige ahora Almeyda para los partidos ante Real Sociedad, Toledo y Atlético de Madrid. De momento, el elegido en el encuentro contra el Mallorca fue Ramón Martínez, por delante de jugadores como Kike Salas y Fabio Cardoso, así que el murciano podría partir con ventaja. Pero también está la opción de Nianzou, que viene entrenando bien, ya recuperado de su lesión, y podría regresar el viernes a una convocatoria.

Azpilicueta, nada más llegar al Sevilla a falta de tres días para el final de mercado, ha sido indiscutible en las alineaciones de Almeyda. El técnico argentino le colocó como titular, jugando 90 minutos, en cinco partidos seguidos, hasta que ha llegado la lesión.

