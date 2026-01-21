12 lesiones en el Sevilla

No es broma: Nueva lesión de Nianzou

Lo de Nianzou es digno de estudio... pero por parte de Iker Jiménez, o alguno de estos. El francés ha vuelto a caer. Tras mes y medio fuera, volvió a jugar en Elche cuando Almeyda lo sacó en el descanso. Y duró 22 minutos en el campo. Ya hay parte médico: lesión de grado bajo en el biceps femoral derecho.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Podría estar unas dos semanas de baja, aunque tratándose de ese futbolista, quien sabe. Es la lesión número 12 de Tanguy Nianzou desde que llegó al Sevilla. En total, en estos cuatro años se ha perdido 75 partidos por lesión. Se trata de la cuarta lesión del defensa francés en esta temporada 25-26. Desde que firmó con el conjunto nervionense el 17 de agosto de 2022 se ha lesionado el cuádriceps, el isquio, los tendones, el recto anterior y ahora lleva tres lesiones seguidas en el bíceps femoral.

En cuanto al entrenamiento de este miércoles, además de Nianzou, han faltado Ejuke y Akor, que tienen dos días de descanso; Azpilicueta, Alfon, Vargas, Januzaj y Alexis. M,arcao, que sigue sancionado, no ha trabajado con sus compañeros. Ha estado en el gimnasio. Y Sow no se ha ejercitado, con permiso del club, por temas personales. Recordemos que el sábado no estará Batista Mendy por sanción.

