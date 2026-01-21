No es broma: Nueva lesión de Nianzou

Podría estar unas dos semanas de baja, aunque tratándose de ese futbolista, quien sabe. Es la lesión número 12 de Tanguy Nianzou desde que llegó al Sevilla. En total, en estos cuatro años se ha perdido 75 partidos por lesión. Se trata de la cuarta lesión del defensa francés en esta temporada 25-26. Desde que firmó con el conjunto nervionense el 17 de agosto de 2022 se ha lesionado el cuádriceps, el isquio, los tendones, el recto anterior y ahora lleva tres lesiones seguidas en el bíceps femoral.

En cuanto al entrenamiento de este miércoles, además de Nianzou, han faltado Ejuke y Akor, que tienen dos días de descanso; Azpilicueta, Alfon, Vargas, Januzaj y Alexis. M,arcao, que sigue sancionado, no ha trabajado con sus compañeros. Ha estado en el gimnasio. Y Sow no se ha ejercitado, con permiso del club, por temas personales. Recordemos que el sábado no estará Batista Mendy por sanción.