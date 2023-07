Bono y En-Nesyri no viajan al segundo stage de pretemporada

El técnico sevillista ha reconocido que no sabe lo que ocurrirá con ellos. "No sé si alguien pondrá el dinero pero parece que es por los que más dinero se puede sacar", declaró. De momento no se los lleva a Alemania. Es cierto que se han incorporado hace poco, tras unas vacaciones extra al haber competido más tiempo con Marruecos, pero tras haberse perdido el primer stage sorprende que no los lleve al segundo. Veremos si sólo se debe a que prefiere que entrenen en Sevilla para ponerse a punto o porque haya alguna operación tan cerca que hayan decidido que es mejor que no viajen.

Tampoco viajan a tierras germanas Carmona, cuya cesión al Getafe está cerca de cerrarse; Augustinson, con el que no cuenta Mendilibar y le están buscando equipo; Marcao, que se va a quedar recuperándose de la lesión; y no están Rony Lopes ni Januzaj, primero porque están tocados y segundo porque pasa lo mismo que con Augustinson: Mendilibar no les quiere y Orta está buscando alguna solución. Tampoco viaja Rekik, que estaba cerca de ficharlo el Al-Ettifaq pero en las últimas horas ha parado la operación; y no viaja Badé, que llega este viernes de sus vacaciones y, por tanto, no ha tenido ni un sólo entrenamiento. La lista de expedicionarios la forman Dmitrovic, Alberto Flores; Jesús Navas, Montiel, Juanlu, Nianzou, Gattoni, Kike Salas, Gudelj, Acuña, Pedrosa; Fernando, Jordán, Rakitic, Delaney, Óliver Torres, Manu Bueno, Ocampos, Lamela, Suso, Óscar, Tecatito, Idrissi, Papu Gómez, Rafa Mir, Iván Romero e Isaac.