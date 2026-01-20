Un Betis-Atleti, el 5 de febrero

Curiosamente, ambos equipos se volverán a ver las caras pocos días después. El fin de semana del 7 y 8 de febrero está estipulado en el calendario que se enfrenten en el estadio Metropolitano, en encuentro correspondiente a la 23ª jornada. Lo más probable es que ese partido liguero se disputará el domingo 8 de febrero, con horario aún por confirmarse. Nada más salir la bola del Atleti emparejada a la del equipo verdiblanco, las redes sociales se llenaron de recuerdos de un Betis-Atleti copero de los más polémicos que se recuerdan. Se acaban de cumplir 30 años de aquella mano de José Francisco Molina cuatro metros fuera del área, nada más comenzar el partido, cuando Juanjo Cañas se disponía a marcar. Rubio Valdivieso formó el taco no señalándola y aquello terminó con gruesas declaraciones por parte de los dirigentes de los dos clubes y con un lío en la grada que tuvo como consecuencia el cierre del Benito Villamarín.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó de las fechas y horarios de los encuentros de cuartos de final de la Copa del Rey, tras el sorteo celebrado en Las Rozas (Madrid). Todos los cruces, a partido único, comenzarán a las nueve de la noche.

Eliminatorias de cuartos de final:

- Martes, 3 de febrero:

21.00. Albacete-Barcelona.

- Miércoles, 4 de febrero:

21.00. Alavés-Real Sociedad.

21.00. Valencia-Athletic Club.

- Jueves, 5 de febrero:

21.00. Betis-Atlético de Madrid.