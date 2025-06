El Betis ya tiene a Álvaro Valles

El portero Álvaro Valles ha fichado por el Betis hasta el 30 de junio de 2030, ha anunciado este martes el club bético. Firma por cinco temporadas tras desvincularse el pasado febrero de su compromiso con Las Palmas y después de pasar el último ejercicio sin jugar al negarse a renovar por el club canario.

El año pasado el equipo verdiblanco quiso ficharlo, pero Las Palmas pedía mucho dinero, no bajaba el precio, no hubo acuerdo y al no renovar le mandaron a la grada. Pero prefirió no jugar y entrenar en solitario para esperar a este momento y poder volver al club en el que se formó, jugando en el Juvenil y en el Betis Deportivo hasta 2018. Ahora, siete años después vuelve a defender el escudo del Betis, ya en el primer equipo, en primera división, jugando Europa League y tras rechazar a equipos como el Marsella o el Aston Vila. Álvaro Valles, nacido en La Rinconada (Sevilla) y quien el próximo julio cumplirá 28 años, comenzó su trayectoria en 2014 en los escalafones inferiores del Betis y, tras su paso por el Gerena, fichó por la UD Las Palmas en 2018 para jugar en su filial hasta su debut en el primer equipo en 2019.

Por otro lado, el club heliopolitano ha traspasado este martes a Alex Collado, que había estado jugando cedido en Arabia Saudí los dos últimos años, a un equipo catarí, el Al-Shamal, por dos millones y medio de euros.