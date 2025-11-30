Un Betis superior doblega al Sevilla y se lleva el derbi

Poco hubo en unos primeros compases en los que ambos conjuntos apostaron por no correr riesgos de consecuencias irreversibles. Hubo que esperar a un saque de esquina del Betis, cabeceado por el colombiano Nelson Deossa, para contabilizar la primera ocasión de gol de la tarde. Unos minutos después llegaron las opciones más claras de una primera mitad con poco fútbol y excesivas impresiones. Djibril Sow, tras una buena acción individual de Ejuke, rozó el larguero de la meta de Álvaro Valles en el minuto 32. En el 37, Odysseas evitó el 0-1 tras un potente disparo desde cerca de Ez Abde. La del marroquí fue la llegada más peligrosa de un primer acto en que se notaban las bajas, sobre todo las verdiblancas.

En la segunda mitad, llegaron los goles del triunfo bético. Pablo Fornals y Sergio Altimira aprovecharon los errores de un Sevilla incapaz y que con la expulsión de Isaac Romero ya con 0-2 en el marcador era la vida imagen de la impotencia. El resultado quedaría marcado por los lanzamientos de objetos al terreno de juego, cerca de la portería Álvaro Valles, que obligaron a parar el partido durante diez minutos en el 88. Incluso el colegiado, José Luis Munuera, mandó a los futbolistas de ambos equipos al vestuario.

- Ficha técnica

0 - Sevilla: Odysseas, Juanlu, Azpilicueta, Marcao (Kike Salas, m.46), Carmona, Mendy (Alexis, m.61), Sow (Agoumé, m.70), Ejuke (Sierra, m.80), Alfon (Isaac Romero, m.61), Peque y Akor Adams.

2 - Betis: Álvaro Valles, Aitor Ruibal, Bartra, Natan, Valentín, Deossa (Altimira, m.63), Fornals (Ricardo, m.92), Marc Roca, Abde, Cucho Hernández (Riquelme, m.92) y Pablo García (Ortiz, m.73).

Goles: 0-1, m.54: Fornals. 0-2, m.68: Sergi Altimira.

Árbitro: José Luis Munuera Montero. Mostró tarjeta roja a Isaac Romero (m.84). Amonestó a Bartra (m.41), Ruibal (m.52), Carmona (m.76), Marcao (m.86), Almeyda (m.76) y Chimy Ávila (m.96)

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga disputado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán ante 42.580 espectadores.