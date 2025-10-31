El Betis sigue adelante sin sobresaltos en Palma del Río

El encuentro, disputado ante 8.000 espectadores en un estadio ampliado para la ocasión, comenzó con el Betis decidido a evitar cualquier sorpresa y apenas tardó siete minutos en demostrarlo, cuando Rodrigo Riquelme aprovechó un balón suelto en el segundo palo para firmar el 0-1, su primer gol oficial con el equipo verdiblanco.

El conjunto verdiblanco impuso su ritmo y, tras un aviso al poste del Chimy Ávila, vio cómo el Palma del Río respondía tímidamente con un tiro de Farfán, aunque la superioridad visitante se plasmó con el 0-2 de Altimira en el minuto 26 , tras pase del Chimy, y el 0-3 de Pablo García en el 33, quien batió a Germán Castillo tras una gran asistencia de Altimira, dejando la eliminatoria sentenciada al descanso.

Tras la reanudación, el Betis mantuvo su dominio y Pablo García firmó su doblete personal en el minuto 51 al rematar en el área pequeña un gran pase con el exterior de Ángel Ortiz (0-4), mientras el delantero Bakambu buscaba sin éxito su gol en dos ocasiones claras que no logró convertir.

El momento álgido para la afición local llegó superada la hora de juego, cuando el exbético Sergio León, ídolo local, protagonizó una fantástica acción personal con tacón y recorte para asistir a Manuel Rodríguez, que marcó a placer el 1-4 provocando la euforia en la grada y dando paso a los mejores minutos del equipo de División de Honor.

La rebelión palmeña fue contenida primero por el portero local Germán Castillo, que evitó el quinto con un paradón a bocajarro al Chimy Ávila, aunque nada pudo hacer dos minutos después, en el 72, cuando Diego Llorente cazó un balón muerto en el área tras un saque de esquina y varios rebotes para anotar el 1-5.

El gran protagonista de la noche, Sergio León, fue sustituido en el minuto 74 y recibió la ovación unánime y atronadora del estadio que lleva su nombre.

En la recta final, Germán Castillo volvió a lucirse ante Riquelme, pero el atacante bético firmó su doblete en el minuto 85 al aprovechar un error de blocaje del meta (1-6), mientras que Abde, de cabeza a la salida de un córner en el 89, cerró la goleada (1-7) antes del pitido final, que supuso el cierre de la histórica participación cordobesa en la Copa y la clasificación del Betis.

Ficha técnica:

1 - Atlético Palma del Río: Germán; Mateo Montenegro (Marcos Soler, m. 54), Fran Cruz, Cuenca, Amo; Farfan, Fran Rodríguez (Manuel Rodríguez, m. 54); Abraham Parejo, Cano (Manuel Polo, m. 60), Chacón (José Carlos, m. 60); y Sergio León (Francisco Arjona, m. 75).

7 - Real Betis Balompié: Adrián San Miguel; Ángel Ortiz (Bladi, m. 87), Diego Llorente (Bartra, m. 75), Valentín Gómez, Aitor Ruibal; Pablo García, Marc Roca (Arjona, m. 75), Altimira, Pablo García, Riquelme; Chimy Ávila y Bakambu (Ez Abde, m. 69).

Goles: 0-1, m. 7: Riquelme. 0-2, m. 27: Altimira. 0-3, m. 34: Pablo García. 0-4, m. 51: Pablo García. 1-4, m. 61: Manuel Rodríguez. 1-5, m. 72: Diego Llorente. 1-6, m. 86: Riquelme. 1-7, m. 90: Ez Abde.

Árbitra: José Luis Guzmán Mansilla (Comité Andaluz). Sin cartulinas.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE, disputado en el Estadio Municipal Sergio León ante unos 8.000 espectadores. En la previa, el jugador palmeño Sergio León recibió un homenaje.