EUROPA LEAGUE

El Betis, rumbo a Grecia con ocho bajas y cinco jugadores del filial

El Betis se ha desplazado en la mañana de este miércoles a tierras griegas para disputar la penúltima jornada de la primera fase de la Europa League. Los de Pellegrini se medirán al PAOK de Salónica con ocho ausencias de jugadores del primer equipo y hasta cinco jugadores del Betis Deportivo en la convocatoria.

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Pablo Fornals posa con una bufanda del Betis antes de volar a Tesalónica.
Pablo Fornals posa con una bufanda del Betis antes de volar a Tesalónica. | Real Betis

Riquelme, Antony, Cucho Hernández, Isco, Junior, Amrabat y Bellerín no han podido viajar a Tesalónica por lesión. Por otro lado, Bakambu tampoco podrá jugar este jueves al estar sancionado. En el lado positivo, Abde vuelve a la lista tras haber disputado con Marruecos la Copa de África. Aparte de los habituales, Pablo García y Ángel Ortiz, Pellegrini ha llamado a cinco canteranos de la lista B: Morante, Rodrigo Marina, De Roa, Dani Pérez y Corralejo.

Antes de subirse al avión, el presidente del Betis, Ángel Haro, indicó que "el corte para estar entre los ocho primeros va a estar entre los 17 ó 18 puntos, con lo cual ganar en Grecia supondría prácticamente estar ahí. Es un partido muy, muy importante".

La plantilla verdiblanca entrenará en la tarde de este miércoles en el Estadio Tumba. Antes, comparecerán en rueda de prensa Manuel Pellegrini y Pablo Fornals.

