El Betis, rumbo a Grecia con ocho bajas y cinco jugadores del filial

Riquelme, Antony, Cucho Hernández, Isco, Junior, Amrabat y Bellerín no han podido viajar a Tesalónica por lesión. Por otro lado, Bakambu tampoco podrá jugar este jueves al estar sancionado. En el lado positivo, Abde vuelve a la lista tras haber disputado con Marruecos la Copa de África. Aparte de los habituales, Pablo García y Ángel Ortiz, Pellegrini ha llamado a cinco canteranos de la lista B: Morante, Rodrigo Marina, De Roa, Dani Pérez y Corralejo.

Antes de subirse al avión, el presidente del Betis, Ángel Haro, indicó que "el corte para estar entre los ocho primeros va a estar entre los 17 ó 18 puntos, con lo cual ganar en Grecia supondría prácticamente estar ahí. Es un partido muy, muy importante".

La plantilla verdiblanca entrenará en la tarde de este miércoles en el Estadio Tumba. Antes, comparecerán en rueda de prensa Manuel Pellegrini y Pablo Fornals.