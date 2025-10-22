El Betis, rumbo a Bélgica sin Amrabat y, ahora sí, con afición

Tras empatar ante el Nottingham Forest y ganar en feudo del Ludogorets, el Betis buscará dar un paso más en Bélgica para posicionarse en los puestos altos de la clasificación en la primera fase de la Europa League. Manuel Pellegrini ha dejado trabajando en Sevilla a Sofyan Amrabat, al que reservará para el partido del próximo lunes ante el Atlético de Madrid. Isco es la otra ausencia de la convocatoria verdiblanca de 24 futbolistas.

El Betis volverá a tener respaldo de sus aficionados en partido europeo tras la sanción que lo impidió en el choque ante el Ludogorets en Bulgaria. Cerca de medio millar de seguidores verdiblancos estarán presentes en el Gegeka Arena. "Siempre es muy positivo el que vengan aficionados. En esta ocasión creo que vamos a tener en torno a 500 béticos, que nos van a acompañar como siempre. Fue una pena que no pudieran acompañarnos en el primer partido, pero ahora seguro que vamos a tener a aficionados en todos los partidos", ha indicado Ángel Haro, presidente del Betis.

Haro ha señalado, además, que "estamos en un buen momento de forma, el equipo compite bien. Estamos convencidos del trabajo que tiene por delante y vamos con mucha ilusión de poder llevarnos estos tres puntos que nos acercarían mucho a la clasificación, que creo que estará entre 12 y 14 puntos los mínimos necesarios para poder pasar y estar en la siguiente ronda".