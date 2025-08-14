El Betis inscribe a todos sus futbolistas en LaLiga

Aún debe aparecer en la web de Laliga, y lo hará en breve, Iker Losada, paso previo a su cesión por una temporada. Posiblemente el destino del gallego sea el Levante. Ya inscribió el club verdiblanco a Gonzalo Petit, para que pudiera ser cedido al Mirandés oficialmente. En la jornada del miércoles ya logró la inscripción el Cucho y durante el jueves se hizo oficial la entrada de Junior, Nelson Deossa, Ricardo Rodríguez, Pau López y Valentín Gómez. Anteriormente habían sido inscritos Natan, Riquelme y Valles. En el caso de Ángel Ortiz y Pablo García, son jugadores a todos los efectos del primer equipo pero están registrados en el filial, con los dorsales 40 y 52, respectivamente.

En estos momentos, el equipo bético tiene 22 futbolistas de la primera plantilla, con lo que hay tres dorsales libres: el 7, que se guardará hasta última hora para Antony; el 14 y el 15. Fajardo pretende firmar, además del extremo diesto, a un mediocentro defensivo y un delantero. En esta posición aún se puede producir la salida de Bakambú. Y en el caso de que salga Ricardo Rodríguez, por el que existen algunas negociaciones en marcha, el director deportivo firmaría a un lateral zurdo. En esta campaña 25-26 que está a punto de comenzar, los capitanes siguen siendo Isco Alarcón, Marc Bartra, Aitor Ruibal y Adrián San Miguel, incorporándose, además, Héctor Bellerín.