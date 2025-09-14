LEVANTE 2 - BETIS 2

Bellerín: "Jugar a 30 grados y 80% de humedad es inhumano"

Tras el empate ante el Levante en el Ciutat de Valencia, el lateral del Betis Héctor Bellerín ha criticado duramente el horario impuesto por LaLiga para el partido. Ha señalado que es "inhumano" disputar un encuentro de primer nivel "a 30 grados con 80 por ciento de humedad".

José Manuel Jiménez

Sevilla |

Héctor Bellerín forcejea con Iván Romero durante el Betis-Levante.
Héctor Bellerín forcejea con Iván Romero durante el Betis-Levante. | Agencia EFE

Para el lateral verdiblanco, "sin que sirva de excusa: jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre es inhumano. Como tenemos una responsabilidad, lo hacemos. No tiene sentido trabajar así, con estas condiciones. Necesitamos también que nos ayuden a hacer nuestro trabajo. Todos hemos dado el cien por cien y se ha visto un partido bonito".

Bellerín fue autocrítico también con el arranque de partido de su equipo. "No podemos empezarlo como lo hemos hecho. Lo sabemos y lo hemos hablado. Me quedo con la reacción, pero tendríamos que haber salido con los tres puntos de aquí. Hay que aprender de estos errores. Me quedo con la convicción y el control que luego hemos tenido. Merecimos mucho más", indicó en Movistar tras el encuentro.

