Bellerín: "Jugar a 30 grados y 80% de humedad es inhumano"

Para el lateral verdiblanco, "sin que sirva de excusa: jugar con 30 grados y un 80 por ciento de humedad a estas alturas de septiembre es inhumano. Como tenemos una responsabilidad, lo hacemos. No tiene sentido trabajar así, con estas condiciones. Necesitamos también que nos ayuden a hacer nuestro trabajo. Todos hemos dado el cien por cien y se ha visto un partido bonito".

Bellerín fue autocrítico también con el arranque de partido de su equipo. "No podemos empezarlo como lo hemos hecho. Lo sabemos y lo hemos hablado. Me quedo con la reacción, pero tendríamos que haber salido con los tres puntos de aquí. Hay que aprender de estos errores. Me quedo con la convicción y el control que luego hemos tenido. Merecimos mucho más", indicó en Movistar tras el encuentro.