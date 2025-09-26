Bellerín se apunta al Betis-Osasuna

La novedad en el entrenamiento de este viernes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ha sido la vuelta de Héctor Bellerín. Se perdió, con fiebre, el partido del miércoles ante el Nottingham Forest. Estará disponible ante Osasuna y, en principio, podría regresar a la titularidad sin problemas.

En cuanto al once del domingo, hay varios cambios seguros respecto a la Europa League. Ricardo Rodríguez va a ser titular en el lateral zurdo. Fornals tiene sitio asegurado en mediocampo y el Cucho volverá a jugar arriba. Es una incógnita la portería tras la decisión de Manuel Pellegrini de alinear el miércoles de nuevo a Pau López. Lo lógico sería ver a Álvaro Valles ante Osasuna.

El once verdiblanco podría estar formado por Álvaro Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodriguez; Fornals, Amrabat o Marc Roca; Lo Celso, Antony, Abde y Cucho Hernández.