Batista Mendy y Fabio Cardoso, músculo y experiencia para Almeyda

Fabio Cardoso, de 31 años y que ha firmado un contrato por dos temporadas, ha "pasado el verano entrenando sólo físicamente, sin partidos", desde que expiró su contrato de cesión por el Oporto portugués al Al-Ain emiratí, pero se ha mostrado "listo para jugar si entrenador -el argentino Matías Almeyda- toma la decisión" de que lo haga.

El central luso aludió a su "experiencia" para destacar su predisposición "para ayudar a los jóvenes", pero puntualizó que "los veteranos también tienen mucho que aprender de los jóvenes" en un vestuario en el que todos deben "tratar de ser felices todos juntos".

Este espíritu colectivo lo resumió en la idea de que "la defensa no se compone sólo de los defensores", sino que el éxito dependerá "de tener todos los futbolistas la misma idea y de correr juntos para que se vea la calidad que tiene esta plantilla", una cualidad que ha "podido observar en los entrenamientos".

Fabio Cardoso asumió que "la calidad táctica e intensidad en Emiratos son diferentes a lo que se ve en LaLiga española" pero consideró que no tendrá problemas de adaptación porque su "punto fuerte es la lectura del juego", ya que entiende "tácticamente bien los partidos" y también es "agresivo".

El zaguero sevillista se refirió a su compatriota Daniel Carriço como "una leyenda del Sevilla, que ganó aquí tres títulos" europeos y "es una referencia en Portugal porque fue un central increíble", por lo que "ojalá pueda tener una trayectoria parecida a él".

Por su parte, Batista Mendy ha declarado que va a militar en "el club más grande" en el que ha "estado en toda" su carrera y ha confesado que le pareció "increíble que estuvieran interesados" en sus servicios.

"Me siento muy bien desde mi llegada. El cuerpo técnico me ha acogido muy bien y la adaptación es más fácil porque hay otros jugadores franceses en la plantilla, es una buena ayuda cuando no entiendo algo. Ahora me toca demostrar lo que valgo", ha señalado Mendy.

El futbolista de origen bisauguineano, de 25 años y cedido por el Trabzonspor turco, se ha definido "como un jugador agresivo sobre el portador del balón, pero también con técnica", y confió en que su "presencia física y energía" puedan "ayudar al equipo".