Isco y Ricardo, ausencias seguras

Bartra y Deossa no entrenan y peligran para el Betis-Real

El Betis sigue preparando el partido que afrontará este viernes en La Cartuja ante la Real Sociedad y Pellegrini ha contado hasta cuatro ausencias en en el entrenamiento del miércoles. Aparte de Ricardo e Isco, bajas confirmadas, Marc Bartra y Nelson Deossa continúan sin ejercitarse con normalidad y son duda para el choque ante los donostiarras.

Nelson Deossa, en un partido con el Betis.
Nelson Deossa, en un partido con el Betis. | Real Betis

Marc Bartra ya se perdió el partido ante el partido ante el Levante por unas molestias. Tras recuperarse, el central catalán sufre ahora una lumbalgia que podría impedirle jugar también ante la Real Sociedad. Así pues, Valentín Gómez podría repetir titularidad en el centro de la zaga junto a Natan, aunque Diego Llorente ya está entrenando con normalidad tras dejar atrás la lesión de la que fue intervenido el pasado 13 de abril. De hecho, junto a Marc Roca, ya viajó a Valencia el pasado fin de semana.

Por su parte, Nelson Deossa continúa fuera de las sesiones de entrenamiento de la semana por una lesión en el tobillo. El mediocentro colombiano fue sustituido por esa causa en el Ciutat de Valencia y está prácticamente descartado para el viernes.

En el lado positivo de la enfermería, Aitor Ruibal ya entrena con el grupo y podría reaparecer en alguno de los próximos compromisos del equipo verdiblanco en la próxima semana con tres partidos en casa: Real Sociedad, Nottingham Forest y Osasuna.

