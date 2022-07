El Barça ofrece a Nico o Abde al Sevilla en la operación Koundé

El Sevilla, por mucho que le puedan gustar estos dos jóvenes talentosos futbolistas, solo quiere dinero y, además, no piensa bajar de los 60 millones de euros, con lo que parece que el Barça tendrá que desistir o buscar dinero de debajo de las piedras. O detrás de las palancas... Xavi no quiere renunciar al defensa francés. Incluso Araujo se ha referido a Koundé, afirmando que "es un gran jugador y ojalá los mejores estén en el Barcelona". Mientras tanto, el futbolista galo se termina de recuperar de su lesión, tras la intervención quirúrgica del pasado día 14 de junio. Y lo único que sabemos de él es a través de sus redes sociales. Si hace poco publicaba aquella frase de "Si no apuntas demasiado alto, entonces apuntas demasiado bajo" en esta ocasión ha firmado otra frase que se puede interpretar de mil maneras. La frase es de la canción 1942 Flows, de Meek Mill. Su traducción sería algo parecido a “estoy en algo que no han visto antes”. Simple afición a la música... Mensaje en clave... Quién sabe.