Banega, Ocampos, Vázquez y De Jong vuelven con el grupo

Tras dos días entrenando en solitario, el Sevilla por fin ha permitido hoy a los cuatro implicados en la polémica comida trabajar junto al resto de sus compañeros. En principio debían entrenar apartados hasta que dieran negativo en el test PCR pero, de momento, no se ha comunicado oficialmente tal extremo. Lo que está claro es que Luuk De Jong, Franco Vázquez, Banega y Ocampos ya están incorporados y cada uno ha entrenado en su grupo de 14 futbolistas.

El holandés ya entrena junto a Óliver Torres, Nolito, Fernando, Reguilón, Diego Carlos, Sergi Gómez, Rony Lopes, Jesús Navas y Joan Jordán, mientras que los argentinos lo hacen dentro del grupo formado por En-Nesyri, Suso, Munir, Gudelj, Escudero y Pablo Pérez. Si serán sancionados o no aún no se conoce. El Sevilla no ha anunciado de modo formal ninguna multa económica, mientras que desde LaLiga tampoco se ha aclarado si recibirán sanción. Y por su parte el Consejo Superior de Deportes que en su protocolo están previstos sistemas de sanción para estos casos, pero sin explicar si lo hará y en qué consistiría el castigo. Todo apunta a que primará la popular frase de 'pelillos a la mar'.