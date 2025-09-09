4 goles en 9 días

Bakambú, 'on fire'

Hay mucho debate entre el beticismo en torno a la figura del nueve, del goleador. Muchos miran con lupa los números del Cucho Hernández, otros entienden que el regreso de Antony será parte de la solución y hasta se mira a Miranda de Ebro con el rabillo del ojo, donde Petit ha hecho ya dos goles como jugador cedido. Y mientras tanto, Cedric Bakambú coge una racha similar a la de la temporada pasada en Europa.

Carlos Hidalgo

Sevilla |

Cedric Bakambú
Cedric Bakambú | EFE/Julio Muñoz

En la 24-25 sus números en liga fueron escasos, pero en la Conference League fue uno de los héroes que llevó al Betis a la final. Firmó 7 goles y dos asistencias en 14 partidos. Y en este arranque de la campaña 25-26, Pellegrini ha decidido que inicie los partidos en el banquillo, en los 4 encuentros que ha jugado el conjunto verdiblanco. En el último de ellos, ante el Athletic Club, marcó y a partir de ahí ha iniciado una racha que hay que destacar. El delantero congoleño suma 4 goles y 2 asistencias en 3 partidos, porque tras ese tanto en La Cartuja ha hecho 3 goles con la camiseta de su seleccción, además de dar dos pases de gol.

Bakambú, en estos partidos internacionales, hizo un doblete ante Sudán del Sur. Y, ademas, este martes abrió el marcador en el choque ante Senegal disputado en Kinshasa, adelantando a la República Democrática del Congo a los 27 minutos con un gol de fuerte derechazo, tras hacer una ruleta dentro del área que le sirvió para marcharse del defensa. Seis minutos después asistió a su compañero Wissa para el 2-0, aunque el encuentro acabaría con remontada visitante (2-3). Con 19 goles en su cuenta como internacional, el ariete bético se acerca al récord histórico de Mbokani, que firmó 22 tantos. El combinado del Congo mantiene opciones de clasificarse para el próximo Mundial.

