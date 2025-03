Jugadores autocríticos

Badé: "Cuando juegas asi, seguro que no ganas"

Los jugadores del Sevilla se mostraron, tras la derrota en el Villamarín, conscientes de que su partido fue realmente pobre. Loic Badé tiene muy claro que "cuando juegas así, seguro que no ganas nada. Es una derrota que duele. Creo que hemos empezado muy bien, pero nos ha faltado personalidad. Si no atacas y no tienes la pelota, ellos van a crear cosas. No hemos hecho nada, sólo defender. Pedimos perdón".

Carlos Hidalgo