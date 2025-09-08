Azpilicueta: "El Sevilla me dijo que me necesitaba dentro y fuera del campo"

El central navarro ha explicado en su presentación oficial que quería pensar bien donde jugar. "Tuve ofertas de España y de fuera, pero apareció el proyecto del Sevilla, me transmitieron esa ilusión, creía que podía aportar mucho y por eso estoy aquí. Tengo ganas de competir y de mejorar en lo que pueda dentro del grupo. Hablé con el presidente y con el director deportivo y vi en sus palabras que me necesitaban en el proyecto y que podía ser una parte importante, tanto dentro como fuera del campo. Quiero aportar esa experiencia tras tantos años en la élite y en el extranjero. Ojalá cuando me vaya estemos mejor de lo que estamos ahora".

Ha contado que "ha sido una pretemporada atípica, pero me he preparado y me he cuidado". Sobre su estado físico, ha subrayado que "si no me hubiese visto capacitado para venir, no hubiese respondido a la llamada y claro que me veo capacitado para competir. La decisión es del cuerpo técnico y ojalá esté en las mejores condiciones para ayudar". Viene junto a otro viejo rockero, Alexis Sánchez, al que sufrí mucho como rival y ahora tenerlo como compañero es un alivio. Estamos los dos para aportar, viendo el fútbol de manera distinta de cara también a los jóvenes. Los valores los tenemos que demostrar en el día a día".

El viernes puede ser el día de su debut y reconoce Azpilicueta que tiene muchas ganas: "Es una responsabilidad grande jugar en el Sánchez Pizjuán. He jugado con Osasuna, con el Atlético y con el Chelsea en este estadio, además de como local con la selección y con el propio Chelsea… Tengo ganas de que llegue el viernes y encontrarme el estadio lleno. El objetivo es que la afición venga con ilusión y que se identifique con nuestro juego… hay que tener confianza y consistencia para poder aspirar a más".