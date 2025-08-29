El Sevilla, tras las ventas de Idumbo y Badé, no solo ha logrado inscribir a Alfon y Gabriel Suazo, sino que además vuelve a activar las llegadas a Nervión. César Azpilicueta ya es el cuarto fichaje del conjunto de Almeyda, a falta de oficialidad, que llega como agente libre procedente del Atlético de Madrid.

El defensa navarro, después de dos temporadas en el conjunto colchonero, ha aterrizado esta misma noche en la capital hispalense para pasar el correspondiente reconocimiento médico y firmar su contrato.

El que fue capitán en el Chelsea se vincula con el Sevilla por un año, más otro opcional. Azpilicueta, a pesar de haber recibido ofertas de múltiples equipos internacionales, ha priorizado seguir en España. “Estoy muy contento de estar aquí e iniciar esta nueva aventura”, ha declarado el futbolista en el Aeropuerto de San Pablo.

La llegada del defensor español supone una dosis de experiencia y veteranía en el conjunto sevillista. El palmarés del lateral de 36 años figura una Champions League, dos Premier, dos Europa League y un Mundial de Clubes, además de otros títulos coperos en Francia e Inglaterra.

Azpilicueta, no solo ha sido una pieza importante en sus respectivos clubes, sino que además ha participado en tres mundiales, dos Eurocopas y unos Juegos Olímpicos con el combinado nacional. El navarro, también ostenta títulos con las categorías inferiores de la selección española.

En su paso por Osasuna, Marsella, Chelsea y Atlético de Madrid acumula 561 partidos, el 92% de ellos como titular, y 13 goles. Un total de 46.376 minutos disputados que espera seguir sumando con la camiseta del Sevilla.

De esta forma, César Azpilicueta se convierte en el cuarto fichaje del Sevilla, el tercero de la ‘Era Cordón’. A este fichaje, también hay que sumar la incorporación de Alfon, Suazo y Vlachodimos.