Así queda el palmarés de la Europa League

El conjunto sevillista, que se impuso en este torneo continental en los años 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020, aventaja en cuatro coronas a Inter, Juventus, Liverpool y Atlético de Madrid. No ha perdido ninguna de las finales que ha disputado.

Es el decimocuarto título de la historia del fútbol español, que tiene cuatro más que Inglaterra e Italia y seis más que Alemania.

El Sevilla releva en el palmarés al Eintracht de Fráncfort alemán, que se impuso el pasado año precisamente en la capital andaluza, al Rangers escocés en la tanda de penaltis (5-4) tras acabar el encuentro y la prórroga con empate a un tanto.

Historial:

Año Campeón Subcampeón Resultados ------------------- COPA DE FERIAS ----------------------- 1958 Barcelona (ESP) Sel. Londres 2-2, 6-0 1960 Barcelona (ESP) Birmingham (ING) 1-1, 4-1 1961 Roma (ITA) Birmingham (ING) 2-0, 2-2 1962 Valencia (ESP) Barcelona (ESP) 6-2, 1-1 1963 Valencia (ESP) Din. Zagreb (YUG) 2-0, 2-1 1964 Zaragoza (ESP) Valencia (ESP) 2-1 (+) 1965 Ferencvaros (HUN) Juventus Turín (ITA) 1-0 (+) 1966 Barcelona (ESP) Zaragoza (ESP) 0-1, 4-2 1967 Din. Zagreb (YUG) Leeds Untd.(ING) 2-0, 0-0 1968 Leeds United (ING) Ferencvaros (HUN) 1-0, 0-0 1969 Newcastle (ING) Ujpest Dozsa (HUN) 3-0, 3-2 1970 Arsenal (ING) Anderlecht (BEL) 1-3, 3-0 1971 Leeds United (ING) Juventus (ITA) 2-2, 1-1 ----------------------- COPA DE LA UEFA ------------------ 1971/72 Tottenham (ING) Wolverhampton (ING) 2-1, 1-1 1972/73 Liverpool (ING) Borussia M. (ALE) 3-0, 0-2 1973/74 Feyenoord (HOL) Tottenham (ING) 2-2, 2-0 1974/75 Borussia M.(ALE) Twente Ens. (HOL) 0-0, 5-1 1975/76 Liverpool (ING) Brujas (BEL) 3-2, 1-1 1976/77 Juventus (ITA) Ath. Bilbao (ESP) 1-0, 1-2 1977/78 PSV (HOL) Bastia (FRA) 0-0, 3-0 1978/79 Borussia M.(ALE) Estrella Roja (YUG) 1-1, 1-0 1979/80 Eintracht F.(ALE) Borussia Moen. (ALE) 2-3, 1-0 1980/81 Ipswich Town (ING) AZ 67 (HOL) 3-0, 2-4 1981/82 Goteborg (SUE) Hamburgo (ALE) 1-0, 3-0 1982/83 Anderlecht (BEL) Benfica (POR) 1-0, 1-1 1983/84 Tottenham (ING) Anderlecht (BEL) 1-1, 2-1 1984/85 Real Madrid (ESP) Videoton (HUN) 3-0, 0-1 1985/86 Real Madrid (ESP) Colonia (ALE) 5-1, 0-2 1986/87 Goteborg (SUE) Dundee United (ESC) 1-0, 1-1 1987/88 B. Leverkusen(ALE) Espanyol (ESP) 0-3, 3-0 (P) 1988/89 Nápoles (ITA) Stuttgart (ALE) 2-1, 3-3 1989/90 Juventus (ITA) Fiorentina (ITA) 3-1, 0-0 1990/91 Inter (ITA) Roma (ITA) 2-0, 0-1 1991/92 Ajax (HOL) Torino (ITA) 2-2, 0-0 1992/93 Juventus (ITA) B. Dortmund (ALE) 3-1, 3-0 1993/94 Inter (ITA) Salzburgo (AUT) 1-0, 1-0 1994/95 Parma (ITA) Juventus (ITA) 1-0, 1-1 1995/66 Bayern Múnich (ALE) G. Burdeos (FRA) 2-0, 3-1 1996/97 Schalke 04 (ALE) Inter Milán (ITA) 1-0, 0-1 (P) 1997/98 Inter Milán (ITA) Lazio (ITA) 3-0 1998/99 Parma (ITA) O. Marsella (FRA) 3-0 1999/00 Galatasaray (TUR) Arsenal (ING) 0-0 (P) 2000/01 Liverpool (ING) Alavés (ESP) 5-4 (++) 2001/02 Feyenoord (HOL) Borussia D. (ALE) 3-2 2002/03 Oporto (POR) Celtic (ESC) 3-2 2003/04 Valencia (ESP) O. Marsella (FRA) 2-0 2004/05 CSKA Moscú (RUS) Sporting Lisboa(POR) 3-1 2005/06 Sevilla (ESP) Middlesbrough (ING) 4-0 2006/07 Sevilla (ESP) Espanyol (ESP) 2-2 (P) 2007/08 Zenit (RUS) Rangers (ESC) 2-0 2008/09 Shakhtar (UCR) Werder Bremen (ALE) 2-1 (Prórroga) -------------------- LIGA EUROPA -------------------------- 2009/10 At. Madrid (ESP) Fulham (ING) 2-1 (Prórroga) 2010/11 Oporto (POR) Sporting Braga (POR) 1-0 2011/12 At. Madrid (ESP) Athletic Bilbao(ESP) 3-0 2012/13 Chelsea (ING) Benfica (POR) 2-1 2013/14 Sevilla (ESP) Benfica (POR) 0-0 (P) 2014/15 Sevilla (ESP) Dnipro (UCR) 3-2 2015/16 Sevilla (ESP) Liverpool (ING) 3-1 2016/17 Manchester U. (ING) Ajax (HOL) 2-0 2017/18 At. Madrid (ESP) O. Marsella (FRA) 3-0 2018/19 Chelsea (ING) Arsenal (ING) 4-1 2019/20 Sevilla (ESP) Inter Milán (ITA) 3-2 2020/21 Villarreal (ESP) Manchester Utd (ING) 1-1 (P) 2021/22 Eintracht (ALE) Rangers (ESC) 1-1 (P) 2022/23 Sevilla (ESP) Roma (ITA) 1-1 (P) . - Entre 1958 y 1971 el torneo se denominó Copa de Ferias. - A partir de 1998 la final ha sido a partido único. (P) El título se decidió en la tanda de penaltis. (++): la final se decidió con gol de oro.